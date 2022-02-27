Северная Америка

У футболіста є польське коріння.

Цими днями акції на підтримку України відбуваються по всьому світу, тому футбольні майданчики у цьому плані не стають виключенням.

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Ми вже побачили нерідкісні прояви поваги до суверенітету нашої країни з боку дружніх держав, а ще один подібний випадок відбувся у США.

У стартовому матчі нового сезону МЛС Чикаго Файр відправився у гості до Інтера Маямі, де зумів зберегти свої ворота у недоторканності (0:0).

Цю подію вже після закінчення поєдинку вирішив у доволі цікавий спосіб відзначити голкіпер гостей, 17-річний Гейбріел Слоніна, який народився у Сполучених Штатах, проте має польське коріння.

Bigger than the game. pic.twitter.com/oAduREXHl5 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) February 27, 2022

Відзначимо той факт, що Гейбріел — наймолодший голкіпер в історії місцевої першості серед тих, які з’яв являлися у стартовому складі своїх команд (17 років та 81 день).

Нагадаємо, що напередодні усі гравці збірної Польщі заявили, що не гратимуть проти Росії.