Англія

Великі гроші не завжди є вагомою спокусою для клубів.

Поточне трансферне вікно для вихованця каталонської школи футболи Марка Кукурельї супроводжується постійними суперечками відносно його майбутнього.

Уже є очевидним той факт, що 24-річний виконавець, на тлі 39 матчів (1 гол + 2 гольові передачі) у дебютному сезоні в АПЛ, збереже за собою участь у складі Брайтона на наступний сезон, проте до якого саме топ клубу місцевого чемпіонату він відправиться є ще тією загадкою.

На початковому етапі претендентів було двоє: Манчестер Сіті та лондонський Челсі. Однак "містяни", здійснивши кілька невдалих спроб домовитись із "чайками" щодо трансферної вартості футболіста, залишили кімнату для перемовин із порожніми руками.

Головна перепона для здійснення трансфера — майже 60 млн євро, які хоче отримати Брайтон, що не влаштовує навіть власне Кукулерью, який вважає цю вартість завищеною.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Челсі зголосився на подібні умови, але стикнувся з невизначеністю збоку Брайтона щодо необхідності продавати футболіста.

"Чайки" наразі жодним чином не відповіли на останній заклик "синіх", тоді як сам Марк для себе вже все вирішив у питанні можливого переїзду.