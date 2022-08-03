Форвард "ірисок" отримав ушкодження на тренуванні.
Домінік Калверт-Льюїн, Getty Images
03 серпня 2022, 22:35
Нападник Евертона Домінік Калверт-Льюїн зазнав травми під час підготовки команди до старту нового сезону. Про це повідомляє The Bobble.
25-річний англієць травмувався на тренуванні "ірисок" і зараз проходить медичне обстеження.
Проте наголошується, що Домінік ризикує пропустити матч першого туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Челсі, який відбудеться 6 серпня.
Раніше Football.ua ознайомив вас із учасниками нового сезону чемпіонату Англії в рамках проєкту "Великий анонс".