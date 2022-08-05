Англія

Амаду Онана близький до переходу в Евертон.

Евертон збирається підписати 20-річного хавбека Лілля Амаду Онана, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Незважаючи на прийняту пропозицію від Вест Гема, бельгієць волів грати саме у ліверпульському клубі. Наразі "іриски" працюють над закриттям останніх деталей трансферу.

Нагадаємо, також Евертон Віталія Миколенка виявляє інтерес до ще одного бельгійського футболіста.

Зазначимо, що у Ліллі возз'єдналися колишні тренер і гравець Шахтаря.