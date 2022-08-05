Англія

Тренер Ман Сіті покоментував можливий трансфер португальця до Барселони.

Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував можливий відхід Бернарду Сілви до Барселони.

"Я би хотів продовжити працювати з Бернарду, але... я не знаю, що трапиться. Гравці іноді мають бажання, а я не така людина, щоби зупиняти бажання людини. Я хочу, аби Бернарду залишився у нас, 100%. Побачимо, що вийде" — передає слова 51-річного тренера відомий журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, ще одним претендентом на 28-річного португальця є ПСЖ.