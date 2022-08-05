Англія

Вінгер Бернлі змінив команду.

Вест Гем продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "молотобійців", новачком команди став вінгер Бернлі Максвелл Корне.

Стверджується, що сторони підписали контракт на п'ять років. Також є опція продовження угоди ще на сезон.

Минулого сезону АПЛ Максвел Корне провів 26 поєдинків, у яких йому вдалося забити дев'ять голів і віддати один асист.

Нагадаємо, що Вест Гем має складнощі в перемовинах щодо трансферу півзахисника Лілля.