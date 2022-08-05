Вінгер Бернлі змінив команду.
Максвел Корне, фото Вест Гем
05 серпня 2022, 23:59
Вест Гем продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт "молотобійців", новачком команди став вінгер Бернлі Максвелл Корне.
Стверджується, що сторони підписали контракт на п'ять років. Також є опція продовження угоди ще на сезон.
Минулого сезону АПЛ Максвел Корне провів 26 поєдинків, у яких йому вдалося забити дев'ять голів і віддати один асист.
Нагадаємо, що Вест Гем має складнощі в перемовинах щодо трансферу півзахисника Лілля.