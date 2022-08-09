Англія

Доля австрійця досі невідома.

Раніше з'явилася інформація, що Болонья відмовила Манчестер Юнайтед у трансфері Марко Арнаутовича. Проте чутки з того чату ширитися не перестали.

Слово взяв головний тренер італійської команди Сініша Міхайлович: "Я був би радий за Марко, якщо б він перейшов до МЮ, але я не думаю, що він піде. Я говорив з Арнаутовичем про пропозицію — якщо він піде, ми побачимо... але я думаю, що він залишиться" — підсумував сербський фахівець.

Нагадаємо, про директор Болоньї висловив небажання клубу продавати Арнаутовича, хоча у послугах 33-річного нападника також зацікавлений Ювентус.