Італія

Італійський клуб не хоче продавати нападаючого.

Манчестер Юнайтед продовжує роботу над посиленням нападника у поточне літнє трансферне вікно.

Президент Болоньї Марко Ді Вайо прокоментував інтерес "червоних дияволів" до форварда Марка Арнаутовича.

"Ми пишаємося інтересом Манчестер Юнайтед до Марко, але не плануємо його продавати. Ми хочемо залишити його в Болоньї, як сказав президент, він є ключовою частиною нашого проекту — немає навіть цінника", — наводить слова Ді Вайо Романо.

Ерік тен Гаг особисто хотів запросити футболіста до МЮ, адже працював з ним разом у Твенте. Тоді, у 2006 році, Арнаутович тільки починав кар'єру гравця, а тен Гаг був у тренерському штабі.

Нагадаємо, що на гравця претендує представник Серії А - Ювентус розглядає Арнаутовича як кандидата до пари Влаховичу.