Іспанський футболіст отримав пошкодження у матчі проти Фулгема.
Тьяго Алькантара, Getty Images
09 серпня 2022, 20:59
Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 31-річний іспанець отримав травму підколінного сухожилля у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Фулгема (2:2).
На відновлення хавбеку знадобиться близько шести тижнів.
У наступному турі АПЛ Ліверпуль зіграє проти Крістал Пелес на своєму полі. Гра відбудеться 22 серпня.