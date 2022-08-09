Англія

Іспанський футболіст отримав пошкодження у матчі проти Фулгема.

Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 31-річний іспанець отримав травму підколінного сухожилля у матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги проти Фулгема (2:2).

На відновлення хавбеку знадобиться близько шести тижнів.

У наступному турі АПЛ Ліверпуль зіграє проти Крістал Пелес на своєму полі. Гра відбудеться 22 серпня.