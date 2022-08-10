Форвард запропонував клубу свої послуги.
Чічаріто, Getty Images
10 серпня 2022, 18:28
Мексиканський нападник Чічаріто Ернандес саме у складі Манчестер Юнайтед став відомим футболістом.
Форвард перейшов у МЮ за часів сера Алекса Фергюсона у 2010 році та провів п'ять років на Олд Траффорд.
Зараз 34-річний гравець захищає кольори Лос-Анджелес Гелаксі в МЛС, але не проти повернутися у свій колишній клуб.
"Якби Юнайтед подзвонив мені, я би сказав "так, я буду грати безкоштовно". Звичайно, ви знаєте, я б це зробив.
Але я також поважаю свій Л-А Гелаксі. Я граю дуже стабільно, і переконаний у тому, що зможу виграти чемпіонат з клубом", — сказав футболіст.
У 2022 році Ернандес зіграв 21 матч в МЛС, у яких зміг забити дев'ять голів.
Нагадаємо, що окрім МЮ, де йому вдалося двічі виграти АПЛ, Чічаріто виступав у складі Чіваса, Реала, Баєра, Вест Гема та Севільї.