Англія

Форвард запропонував клубу свої послуги.

Мексиканський нападник Чічаріто Ернандес саме у складі Манчестер Юнайтед став відомим футболістом.

Форвард перейшов у МЮ за часів сера Алекса Фергюсона у 2010 році та провів п'ять років на Олд Траффорд.

Зараз 34-річний гравець захищає кольори Лос-Анджелес Гелаксі в МЛС, але не проти повернутися у свій колишній клуб.

"Якби Юнайтед подзвонив мені, я би сказав "так, я буду грати безкоштовно". Звичайно, ви знаєте, я б це зробив.

Але я також поважаю свій Л-А Гелаксі. Я граю дуже стабільно, і переконаний у тому, що зможу виграти чемпіонат з клубом", — сказав футболіст.

У 2022 році Ернандес зіграв 21 матч в МЛС, у яких зміг забити дев'ять голів.

Нагадаємо, що окрім МЮ, де йому вдалося двічі виграти АПЛ, Чічаріто виступав у складі Чіваса, Реала, Баєра, Вест Гема та Севільї.