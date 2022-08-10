Англія

Клуб підсилився центрбеком з Франції.

Центральний захисник Ісса Діоп перейшов з Вест Гема у Фулгем, повідомляє прес-служба "дачників".

25-річний центрбек підписав контракт з новим клубом на 5 років — до літа 2027.

За неофіційними даними Фулгем заплатив "гаммерс" 18 мільйонів євро за французького футболіста.

Минулий сезон видався дуже складним для гравця через постійні травми. Він заграв лише 13 матчів в АПЛ.

Нагадаємо, що Діоп перейшов у Вест Гем у 2018 році з Тулузи за 25 мільйонів євро.