Англія

Новачок АПЛ зацікавлений у трансфері самого Руслана.

У п'ятницю, 12 серпня, Ноттінгем Форест офіційно представить Ремо Фройлера у якості гравця клубу, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Журналіст зазначає, що нідерландець вже знаходиться в Англії.

Як стало відомо раніше, британці заплатять Аталанті 9 мільйонів євро+бонуси, а контракт 30-річного хавбека буде розрахований на 3 роки.

Нагадаємо, півзахисник "Богині" Руслан Маліновський невдовзі може возз'єднатися із одноклубником у складі "лісників". Англійці готові викласти за нашого співвітчизника 15 мільйонів євро, проте цей варіант не є єдиним для українця.