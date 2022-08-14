23-річний українець отримує 32 115 фунтів стерлінгів на тиждень.
Віталій Миколенко, Getty Images
14 серпня 2022, 21:15
Стало відомо, що заробляє український захисник Евертона Віталій Миколенко. Про це повідомляє Spotrac.
За інформацією джерела, 23-річний українець отримує 32 115 фунтів стерлінгів на тиждень. Тобто річний оклад футболіста становить 1,67 млн. фунтів (1,98 млн. євро).
За свій п'ятирічний контракт Миколенко заробить 88,35 млн. фунтів (10 млн. євро).
Нагадаємо, у своєму останньому матчі Евертон у гостях поступився Астон Віллі (1:2).