Англія

Футболіст все ще у планах англійського клубу.

З кожним днем чуток про відхід Руслана Маліновського з Аталанти стає все більше.

Якщо раніше до українського півзахисника приписували інтерес з боку Тоттенгема та Ноттінгем Форест, то зараз підключився і Марсель.

Повідомляється, що стосунки головного тренера Аталанти Джан Пьєро Гасперіні із Маліновським більше не є хорошими.

Тоттенгем розглядає можливість обміну Маліноського на захисника Серхі Регійона, тоді як Марсель може запропонувати вінгера Дженгіза Ундера в рамках угоди.

Нагадаємо, що Маліновський зіграв лише шість хвилин у першому матчі Аталанти у Серії А проти Сампдорії та віддав один асист.