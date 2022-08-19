Футболіст все ще у планах англійського клубу.
Руслан Маліновський, Getty Images
19 серпня 2022, 13:36
З кожним днем чуток про відхід Руслана Маліновського з Аталанти стає все більше.
Якщо раніше до українського півзахисника приписували інтерес з боку Тоттенгема та Ноттінгем Форест, то зараз підключився і Марсель.
Повідомляється, що стосунки головного тренера Аталанти Джан Пьєро Гасперіні із Маліновським більше не є хорошими.
Тоттенгем розглядає можливість обміну Маліноського на захисника Серхі Регійона, тоді як Марсель може запропонувати вінгера Дженгіза Ундера в рамках угоди.
Нагадаємо, що Маліновський зіграв лише шість хвилин у першому матчі Аталанти у Серії А проти Сампдорії та віддав один асист.