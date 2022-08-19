Угоду обіцяють закрити у вихідні.
каземіро
19 серпня 2022, 19:56
Опорний півзахисник Реала Каземіро за крок від переходу в Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони погодили чотирирічний контракт. Юнайтед заплатить за бразильця 60 мільйонів євро, ще 10 мільйонів "вершкові" отримають у вигляді бонусів.
Каземіро чекає, поки клуби остаточно домовляться та підпишуть усі документи. Після цього латиноамериканець вирушить до Британії. Журналіст повідомляє, що у понеділок проти Ліверпуля Каземіро точно не зіграє.
Нагадаємо, також у боротьбу за бразильця включався лондонський Челсі.