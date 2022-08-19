Англія

Габонець повертається до АПЛ.

Нападник Барселони П'єр-Емерік Обамеянг близький до трансферу в Челсі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб погодив з футболістом умови особистого контракту, але поки що не може домовитися з Барселоною, яка хоче за гравця 30 мільйонів євро. "Аристократи" готові заплатити лише 15 мільйонів. Інакше перемовини можуть зірватися. Наразі переговори клубів продовжуються.

Нагадаємо, габонець перейшов з Арсеналу до Барселони на початку року. За каталонців він провів 24 матчі та забив 13 голів.

Нагадаємо, каталонці хочуть розірвати контракт із Брайтвейтом.