Іспанія

Футболіст не бажає вести переговори з іншими клубами.

Нападник Барселони Мартін Брайтвейт може залишити склад "блаугранас" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.

За інформацією джерела, керівництво клубу розглядає можливість розірвати контракт з 31-річним данцем, оскільки він відмовляється вести переговори про трансфер з іншими клубами.

Також зазначається, що Барселона хотіла продати футболіста або розірвати контракт за згодою двох сторін, але на всі пропозиції Мартін відповів відмовою.

Минулого сезону Брайтвейт провів лише чотири матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Барселона віддала Кольядо в оренду до Ельче.