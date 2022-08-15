Футболіст не бажає вести переговори з іншими клубами.
Мартін Брайтвейт, Getty Images
15 серпня 2022, 17:21
Нападник Барселони Мартін Брайтвейт може залишити склад "блаугранас" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sport.
За інформацією джерела, керівництво клубу розглядає можливість розірвати контракт з 31-річним данцем, оскільки він відмовляється вести переговори про трансфер з іншими клубами.
Також зазначається, що Барселона хотіла продати футболіста або розірвати контракт за згодою двох сторін, але на всі пропозиції Мартін відповів відмовою.
Минулого сезону Брайтвейт провів лише чотири матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Барселона віддала Кольядо в оренду до Ельче.