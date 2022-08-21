Англія

Перемагає більше той, за кого грає українець.

Напередодні лондонський Арсенал зумів здобути впевнену перемогу над Борнмутом на полі суперників (3:0), завдяки чому на певний час очолив чемпіонські перегони на старті сезону.

Борнмут — Арсенал 0:3 Відео голів та огляд матчу

У третьому матчі поспіль на старті сезону український літній новачок команди Мікеля Артети Олександр Зінченко вийшов на поле зі стартових хвилин, проте вперше зумів провести повний матч у футболці "канонірів".

Ця поява в грі зрештою допомогла нашому співгромадянину здобути неабияке статистичне досягнення, встановивши таким чином своєрідний рекорд англійської першості.

Як повідомляє статистичний портал Opta, Зінченко з’являвся на полі в 79 матчах англійської Прем’єр-ліги, зробивши при цьому вісім гольових передач, і при цьому його команди здобували перемогу в 65 випадках.

Таким чином, 82,3% — показник співвідношення вдалих матчів для колективів, у складі яких брав участь у зустрічах Олександр, що дозволило йому випередити нідерландського нападника Ар’єна Роббена, який колись виступав за лондонський Челсі (82,1%).

Четвірку лідерів за цим показником доповнюють два діючих гравця Манчестер Сіті та за сумісництвом колишні партнери Зінченка — Емерік Ляпорт (81,5%) та Філ Фоден (79,8%).

Нагадаємо, що за гру проти Борнута Зінченко отримав середню оцінку.