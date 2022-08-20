Англія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.

У третьому турі англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у гостях впевнено обіграв Борнмут із рахунком 3:0.

Вже на п'ятій хвилині Едегор розпечатав ворота господарів, а через шість хвилин він оформив дубль. Остаточну крапку у матчі поставив Саліба на 54 хвилині.

Зазначимо, що вперше у сезоні українець Олександр Зінченко провів повний матч у складі "канонірів".

Огляд матчу

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Борнмут — Арсенал 0:3

Голи: Едегор, 5, 11, Саліба, 54.



Борнмут: Траверс — Мефам, Сенесі (Ентоні, 46), Келлі — Сміт, Лерма, Біллінг (Крісті, 65), Земура — Таверньє, Пірсон (Кук, 46) — Мур.



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 74), Саліба, Габріель, Зінченко — Партей, Джака (Локонга, 88) — Сака (Тірні, 88), Едегор (Сміт-Роу, 74), Мартінеллі (Нкетіа, 74) — Габріел Жезус.



Попередження: Земура, Таверньє — Габріел Жезус.