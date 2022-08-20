Англія

Для українця це був перший повний матч у складі лондонського клубу.

Лондонський Арсенал у матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги здобув перемогу над Борнмутом із рахунком 3:0.

Для "канонірів" це була третя перемога поспіль і таке вперше сталося в АПЛ із сезону-2004/05.

У стартовому складі Арсеналу на цей матч вийшов українець Олександр Зінченко, який уперше у сезоні відіграв повний поєдинок.

За свою гру Зінченко отримав 6,8 балів від авторитетного порталу WhoScored, що є середньою оцінкою. Найкращим за версією порталу був Мартін Едегор (8,1), який забив два м'ячі.

У той же час SofaScore дала Зінченку оцінку в 7,1 бала, а найкращим на їхню думку був той самий Едегор — 8,1 бала.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Борнмут — Арсенал.