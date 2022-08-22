Манкуніанці шукають посилення воротарської лінії.
Кевін Трапп, getty images
22 серпня 2022, 20:42
Манчестер Юнайтед продовжує пошук запасного голкіпера в поточне літнє трансферне вікно після відходу Діна Хендерсона.
Як повідомляє журналіст Крістіан Фолк, "червоні дияволи" розглядають кандидатуру воротаря Айнтрахта Кевіна Траппа.
Минулого сезону німецький футболіст відіграв 46 поєдинків на клубному рівні, у яких пропустив 61 гол.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед раніше просунувся в переговорах з Аяксом щодо Антоні.