Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події вікенду у Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував нам синхроні перемоги Реала та Барселони, чергову втрату очків Севільєю та інше. Виділяється ще й перемога Вільярреала на Ванда Метрополітано.

ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 2 ТУР

Реал продовжує переможний хід

Мадридці здобули другу перемогу поспіль у Ла Лізі та третю загалом з урахуванням Суперкубку УЄФА.

Куртуа – Карвахаль (Рюдігер, 69), Мілітао, Алаба (Васкес, 77), Ф. Менді – Модрич (Себальйос, 77), Чуамені, Камавінга (Асенсіо, 83) – Вальверде, Бензема, Вінісіус (Е. Азар, 83)

Перший тайм вийшой доволі рівним. Обидві команди нанесли по 8 ударів по воротах один одного та по два у площину, але різниця полягала в тому, що Мадрид забив двічі, а Сельта лише один.

Спочатку "вершкові" та "кельти" обмінялися результативними подарунками з "позначки" (Карім Бензема та Яго Аспас), а під завісу першої половини гри Лука Модрич після передачі Давіда Алаби блискучим ударом знову вивів гостей вперед. Скільки вже таких голів він поклав за кар'єру?

Магічний хорват ще й встиг відмітитися розкішним асистом у коридор між двома захисниками галісійців на хід Вінісіусу, який технічно реалізував вихід сам на сам із голкіпером. Після цукерочки від володаря Золотого м'яча 2018 року він просто не мав морального права схибити.

Через десять хвилин тепер вже бразилець виступив у ролі асистента, коли забивав Феде Вальверде. Бензема міг оформлять дубль, але прикро послизнувся в момент пасу "Віні" та не встигав до динамічно котившогося м'яча, тож допомога уругвайського півзахисника була у цьому епізоді точно не зайвою.

Сельта може й хотіла створити хоча б натяк на камбек, проте із одним ударом у площину воріт за 45 хвилин другого тайму розраховувати на щось вагоме було б дещо дивно. Ба більше, Реал міг взагалі оформити непристойний рахунок. Еден Азар взявся пробивати пенальті (Карім був взагалі не проти), але з ударом бельгійця впорався Марчесін Аугустин. Врятував аргентинець і після добивання від французького форварда. Не дарма ми видавали аванси цьому голкіперу та казали, що він може добре проявити себе у Галісії. Проте й без цього діючий чемпіон оформив яскравий розгром непоступливого суперника.

P.S. Окрему увагу в контексті цієї зустрічі приділяли виступам "бланкос" без Каземіро. Поки що виходить непогано. Орельєн Чуамені був визнаний одним з найкращих гравців зустрічі за багатьма оцінками, завдав одного удару по воротах, мав 90% точних передач, 3 успішних спроби дриблінгу, 2 відбори, 4 виноси та 3 перехоплення м'яча. Непогано. Втім, це лише Сельта.

Атлетіко поступився Вільярреалу вперше з весни 2018 року

Після перемоги над Гетафе (3:0) "матрацникам", а особливо Альваро Мораті та Жоау Фелішу, виписали безліч авансів. Поєдинок проти Вільярреалу довів, що поки що ранувато безмежно хвалити команду "Чоло" Сімеоне.

Облак — Мандава, Вітсель, Савич (Хіменес, 76) — Коке — Карраско, Лемар (Де Пауль, 62), Льоренте (Грізманн, 62), Моліна — Феліш (Корреа, 70), Мората (Кунья, 70)

Рульі — Педраса, Торрес, Альбіоль, Фойт — Ло Чельсо (Баена, 69), Парехо, Капу (Коклен, 69), Піно (Чуквезе, 76) — Джексон (Морланес, 84), Морено

Не сказати, що атакувальна лінія Атлетіко зіграла настільки погано. Феліш та Мората на двох завдали сім ударів по воротах Рульі, причому три з чотирьох пострілів іспанця прийшлись у площину воріт. Екс-гравець Ювентуса взагалі міг відкривати рахунок вже на 18 секунді матчу, але із його потужним пострілом практично із воротарського майданчика справився голкіпер Вільярреала. Якби забив, то цей м'яч однозначно претендував би на топ-5 найкращих голів вікенду, бо майстерна обробка ігрового знаряддя дійсно змусила зробити форварду "фурії рохи" комплімент.

Та й взагалі не лише ці двоє мали свої моменти. На 70 хвилині на полі з'явився Матеус Кунья, котрий за двадцять з гаком хвилин міг двічі відкривати рахунок. Добре, у одному з епізодів вже за рахунку 0:1 він прийняв оригінальне рішення пробивати головою з відскоком від газону (поперечина), але як він примудрився не потрапити у ворота після своєчасного кросу Анхеля Корреа – питання вже до самого гравця. Але головним антигероєм цього матчу все ж став не хтось зі згаданих вище футболістів, а новачок Науель Моліна.

Спершу він настільки коряво спробував винести м'яча подалі, що замість цього виконав практично ідеальний пас на Єремі Піно, котрий не лишив можливості Яну Облаку парирувати цей постріл у дальній кут. А далі відверто підставив своїх партнерів у найважливіший для "кольчонерос" відрізок, коли їм потрібно було щосили йти вперед і зрівнювати рахунок.

Бійцівські якості – це добре, особливо у Атлетіко Дієго Сімеоне, котрий є поціновувачем подібних характерних воїнів. Проте робити відмашку та агресувати на суперника, втрачаючи контроль над своїми емоціями, абсолютно зайва річ у подібних обставинах.

Фактично через його зону й прийшов другий та вирішальний гол імені Жерара Морено. Не здивуємося, якщо Ла Ліга впаяє йому декілька матчів дискваліфікації.

"Жовта субмарина" торпедувала "індіанців", котрі програли лише другу домашню гру у календарному 2022 році. Окрім того, Атлетіко вперше з березня 2018 року поступився Вільярреалу у рамках Прімери (1:2).

Барселона покуражилися із Реал Сосьєдадом

Каталонський гранд напрацював на перемогу у матчі проти Райо Вальєкано, але зумів здобути лише один пункт. Зате "кулес", що називається, прорвало у протистоянні із Реалом з Сан-Себастьяна.

Реміро — Муньйос, Ле Норман, Субельдія, Елустондо (Горосабель, 78) — Меріно (Каррікабуру, 79), Субіменді, Мендес — Сілва (Туррьєнтес, 71) — Кубо (Чо, 71), Ісак (Наварро, 71)

тер Штеген — Бальде (Рафінья, 64), Гарсія, Крістенсен, Араухо — Гаві (Кесс'є, 85), де Йонг (Роберто, 84), Педрі — Торрес (Фаті, 64), Дембеле (Альба, 71), Левандовські

Гостям вдалося відкрити рахунок вже на першій хвилині зустрічі, коли юний "кантенарос" Алехандро Бальде вивіреним пасом знайшов Роберта Левандовські у ворожому карному майданчику. І ось на цьому взятті воріт потрібно зупинитися та сказати декілька слів.

Окрім суто очевидної статистики (дебютний м'яч поляка за Барселону) були й інші доволі цікаві цифри. По-перше, екс-форвард Баварії відтепер забивав на кожній хвилині гри. Таким чином він став четвертим гравцем, якому підкорилося це досягнення після Златана Ібрагімовіча, Луїса Суареса та Кріштіану Роналду. Солідний списочок. Окрім того.

Забив найшвидший гол Барселони у Ла Лізі після взяття воріт Андреса Іньєсти (Рекреатіво у 2009-му році), найшвидший виїзний гол у турнірі після Хав'єра Савіоли (Вальядолід у 2004-му році). Врешті-решт, найбільш ранній м'яч у своїй кар'єрі у Бундеслізі та Прімері.

Вже на 6 хвилині господарі зуміли відповісти точним "черпачком" Александра Ісака, але це був вечір каталонців, розфарбований у синьо-гранатові кольори.

Вагому роль зіграв вихід Ансумане Фаті, котрий замінив Феррана Торреса на 64 хвилині. Суперталант Барселони зробив 1+2, тобто прямим чином вплинув на підсумковий результат матчу (а який асист п'ятою він зробив на Усмана Дембеле – просто цукерочка).

"Дуплетом" відзначився й Роберт Левандовські, розстрілявший Алекса Реміро після передачі Фаті. Словом, вдалий матч для команди Хаві на традиційно непростому виїзді.

Коротко про інші поєдинки 2-го туру:

- Еспаньйол поступився Райо на власному полі (0:2). Команда Андоні Іраоли забила по м'ячу в кожному з таймів, а також обидві команди отримали по червоній картці вже на 16 хвилині (Райо) та 30-ій (Еспаньйол).

- Севілья вдруге в сезоні втратила очки, цього разу із Вальядолідом (1:1). Команда Хулена Лопетегі нанесла втричі більше ударів по воротах, ніж суперник, але щодо їх ефективності були великі питання (лише два у площину воріт). Ба більше, "нервіонці" взагалі могли лишитися із поразкою у пасиві, коли Ануар (не плутати із Ауаром з Ліону) виконав блискучий сольний гол. Проте команда "зубастика" Роналдо сама дозволила супернику зачепитися за очки. Груба помилка досвідченого Серхіо Асенхо, що перейшов сюди влітку з Вільярреала, коштувала гостям першої перемоги у сезоні.

- Осасуна переграла Кадіс на власному полі (2:0). Обидва м'ячі команда Хагоби Аррасате забила з одинадцяти метрів.

- Подібним чином здобув другу перемогу поспіль й Бетіс, котрий взяв три очки на полі Мальорки (2:1). Борха Іглесіас не лишив шансів голкіперу двома чіткими пострілами з "позначки", а ефектний гол головою Ведата Муріки жодним чином не допоміг "остров'янам" зачепитися за щось вагоме.

- Атлетік Більбао Ернесто Вальверде розпочав сезон із нічиєї та перемоги з загальним рахунком 1:0. Цього єдиного м'яча вдалося забити у протистоянні із Валенсією Дженнаро Гаттузо. На 42 хвилині Алекс Беренгер забив із невеличким "кіксом" Гіоргі Мамардашвілі після перехоплення "левів". "Кажани" взагалі не зуміли спромогтися бодай на один удар у площину воріт за 90 хвилин гри. А ось до подібного прагматичного до оскому Атлетіка потрібно починати потроху звикати.

- Ельче та Альмерія переможця не виявили (1:1). Рахунок відкрив нігерієць Умар Садік, котрому виписують великі аванси, у тому числі наш сайт, після подачі з кутового та вдалого пострілу головою, але Алекс Кольядо відповів непоганим ударом у правий нижній кут.

- Жирона здобула ефектну вікторію над Гетафе на рідному Монтіліві (3:1). Крістіан Стуані відкрив рахунок у першому таймі з невеликим рикошетом від ноги захисника, а у другій половині зустрічі каталонці взагалі оформили розгром після образливого автоголу та своєчасному "черпачку" від Валентіна Кастельяноса, а "городянам" вдалося лише скоротити рахунок зусиллями Енеса Унала.

Цікаві факти:

- Райо Вальєкано не програє в останніх п'яти іграх проти каталонських команд (4 перемоги, 1 нічия), зберігши чисті ворота в чотирьох із них, що є їхньою найдовшою безпрограшною серією проти таких команд у вищому дивізіоні.

- Підмадридський колектив також виграв лише дві з останніх 15 ігор на виїзді, у яких він забив 2 і більше голів. Це перший випадок, коли вони виграли таку гру, зберігши чисті ворота у Прімері з вересня 2014 року проти Леванте (0-2).

- Севілья не зуміла виграти жоден з двох стартових поєдинків Ла Ліги с сезону-2015/16 за часів Унаї Емері.

- Чімі Авілья є четвертим гравцем Осасуни, який забивав у кожній із своїх двох стартових ігор сезону Ла Ліги у 21 столітті після Джона Алоїзі та Саво Мілошевича у 2004 році та Вальтера Пандіані у 2009 році.

- Осасуна стала першою командою, яка забила три голи з пенальті в перших двох іграх одного сезону Ла Ліги в 21 столітті.

- Бетіс не програв чотири матчі Ла Ліги підряд та зберіг ворота "сухими" в усіх чотирьох, що до цього мало місце лише у 2018 році під керівництвом Кіке Сетьєна, але ця "суха серія" перервалася із Мальоркою.

- Жоден гравець не отримував жовту картку швидше, ніж Вільям Карвалью проти Мальорки в Ла Лізі принаймні з сезону-2004/05 (Давид Тімор проти Реала Мадрид у 2020 році також через 13 секунд гри).

- Реал Мадрид реалізував 11 пенальті у 23 останніх іграх в усіх турнірах. Стільки ж, скільки у попередніх 90 зустрічах (10).

- Лука Модріч 18 з 33 своїх голів за Реал у Прімері забив з-за меж штрафного майданчика (54,6%).

- Алекс Беренгер провів 100 ігор у Ла Лізі, у яких він забив 13 голів та віддав 16 результативних передач. З сезону-2020/21 він є одним із двох гравців Атлетіка з +10 голами (12) і результативними передачами (10) у турнірі разом із Іньякі Вільямсом (14 і 11 відповідно).

- Ернесто Вальверде здобув свою 102-гу перемогу в якості головного тренера Атлетіка в Ла Лізі (230 ігор), зрівнявшись з Хав'єром Клементе, як менеджером клубу з найбільшою кількістю перемог в історії змагання (102 з 211).

- Вільярреал наніс 10 ударів по воротах Атлетіко у першому таймі, що є найкращим показником для левантійського клубу с сезону-2003/04.

- Єремі Піно відмітився трьома результативними діями у матчах проти Атлетіко у Прімері, й усі вони були саме у гостьових іграх на Ванда Метрополітано.

- Роберт Левандовські став першим гравцем, що забив дубль у день народження після Обафемі Мартінса, котрий вразив ворота Леванте 28 жовтня 2012 року.

- Ельче не програв жодного матчу проти Жирони у Прімері, що є рекордом скромного клубу по безпрограшній серії із будь-яким суперником у історії виступів у еліті.

- Умар Садік з Альмерії став першим нігерійцем, котрому вдалося забити гол головою у Ла Лізі з 2019 року.

- Крістіан Стуані забив 41 гол у 67 поєдинках Ла Ліги за Жирону – 23 з них уругваєць забив удома.

- Жирона вперше виграла завдяки автоголу суперника у Прімері.

Найкращий гол 2-го туру:

Ісі Паласьон (Райо Вальєкано)

Лука Модріч (Реал Мадрид)

Фейл туру:

Серхіо Асенхо (Реал Вальядолід)

Найкращий тренер 2-го туру:

Карло Анчелотті (Реал Мадрид) – впевнена перемога над Сельтою (4:1)

Ернесто Вальверде (Атлетік Більбао) – "суха" вікторія у грі з Валенсією (1:0)

Унаї Емері (Вільярреал) – перемога над Атлетіко у Мадриді (2:0)

Хаві (Барселона) – розгром Реала Сосьєдад у Сан-Себастьяні (4:1)

Найкращий гравець 2-го туру:

Борха Іглесіас (Реал Бетіс) – переможний дубль у ворота Мальорки (2:1)

Тандем Лука Модріч (гол+пас) – Вінісіус (гол+пас), котрий дозволив Реалу рознести Сельту (4:1)

Дует Єремі Піно – Жерар Морено, що організував перемогу над Атлетіко (2:0)

Роберт Левандовські (Барселона) – перший дубль у футболці Барселони та фактично перший асист (4:1)

Ансумане Фаті (Барселона) – дубль+пас у грі проти Сосьєдада (4:1)

Символічна збірна 2-го туру:

# И О 1 Вільярреал 2 6 2 Реал Мадрид 2 6 3 Бетіс 2 6 4 Осасуна 2 6 5 Барселона 2 4 6 Райо Вальєкано 2 4 7 Атлетік 2 4 8 Атлетіко 2 3 9 Жирона 2 3 10 Валенсія 2 3 11 Реал Сосьєдад 2 3 12 Альмерія 2 1 13 Севілья 2 1 14 Мальорка 2 1 15 Еспаньйол 2 1 16 Сельта 2 1 17 Вальядолід 2 1 18 Ельче 2 1 19 Кадіс 2 0 20 Хетафе 2 0

ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 3 ТУР