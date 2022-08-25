Мартін Дубравка може переїхати на Олд Траффорд.
МАРТІН ДУБРАВКА, GETTY IMAGES
25 серпня 2022, 10:34
Голкіпер Ньюкасла Мартін Дубравка зацікавив Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports.
Причина ймовірного трансферу воротаря на Олд Траффорд – конкуренція головному голкіперові "червоних дияволів" Давіду Де Хеа.
Популярний портал Transfermarkt оцінює 33-річного чеха в 4,00 млн €. Зазначається, що Мартін зацікавлений у переїзді до Манчестера.
Минулого сезону Дубравка зіграв у 26 матчах, пропустив 35 голів і у 8 поєдинках "залишив ворота на замку".
Цього сезону Мартін не грав. Він став дублером Ніка Поупа, який перейшов до Ньюкаслу з Бернлі за 11,5 млн €.
Раніше повідомлялося, що Дубравка може перейти до Лестера.