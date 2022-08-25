Англія

Мартін Дубравка може переїхати на Олд Траффорд.

Голкіпер Ньюкасла Мартін Дубравка зацікавив Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports.

Причина ймовірного трансферу воротаря на Олд Траффорд – конкуренція головному голкіперові "червоних дияволів" Давіду Де Хеа.

Популярний портал Transfermarkt оцінює 33-річного чеха в 4,00 млн €. Зазначається, що Мартін зацікавлений у переїзді до Манчестера.

Минулого сезону Дубравка зіграв у 26 матчах, пропустив 35 голів і у 8 поєдинках "залишив ворота на замку".

Цього сезону Мартін не грав. Він став дублером Ніка Поупа, який перейшов до Ньюкаслу з Бернлі за 11,5 млн €.

Раніше повідомлялося, що Дубравка може перейти до Лестера.