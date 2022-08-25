Англія

Лондонці мають намір переманити найкращого гравця Мілана.

Головний тренер Челсі Томас Тухель незадоволений лінією атаки своєї команди, тому хоче посилитись одним із найкращих гравців Серії А.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Челсі пропонує Мілану понад 100 млн євро за португальця Рафаела Леау.

При цьому відомо, що Мілан не хоче продавати нападника, який є найважливішим гравцем для головного тренера Стефано Піолі. Однак неймовірна пропозиція Челсі може переконати "россонері".

Минулого сезону Леау забив 14 голів та віддав 12 результативних передач у 42 матчах за Мілан.

Раніше повідомлялося про інтерес до Леау зі сторони ПСЖ.