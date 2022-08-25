Італія

Француз змінив команду.

Захисник Барселони Самюель Умтіті став гравцем Лечче, повідомляється на офіційному сайті італійської команди.

Француз перейшов до клубу Серії А на правах оренди. Про терміни угоди не розголошується. Однак раніше у ЗМІ була інформація, що орендна угода триватиме до літа 2023 року.

Минулого сезону Умтіті провів лише один матч, у якому заробив одну жовту картку.

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