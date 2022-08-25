Італія 25 серпня 2022, 13:16 Офіційно: Умтіті перейшов у Лечче Француз змінив команду. Самюель Умтіті 25 серпня 2022, 13:16 Захисник Барселони Самюель Умтіті став гравцем Лечче, повідомляється на офіційному сайті італійської команди. Француз перейшов до клубу Серії А на правах оренди. Про терміни угоди не розголошується. Однак раніше у ЗМІ була інформація, що орендна угода триватиме до літа 2023 року. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Lecce (@uslecce) Минулого сезону Умтіті провів лише один матч, у якому заробив одну жовту картку. Раніше ми писали, що трансфер Депая до Ювентуса зірвався через Міліка Люди Самуель Умтіті Команди Барселона Лечче Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте