Англія

Футболіста відразу ж відправлять в оренду грецькому Олімпіакосу.

Нападник Бордо Хван Уі-Джо найближчим часом стане гравцем Ноттінгем Форест. Про це повідомляє журналіст Фабріцио Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитись про трансфер 29-річного корейця за п'ять мільйонів євро.

Також зазначається, що футболіста відразу ж відправлять в оренду грецькому Олімпіакосу, де він проведе нинішній сезон.

Минулого сезону Уі-Джо провів 33 матчі, в яких забив 11 голів і віддав дві результативні передачі. Цього сезону він взяв участь у двох матчах, відігравши на полі 20 хвилин.