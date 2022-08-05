Франция

Стали відомі сума трансферу та деталі контракту 25-річного українця.

У літнє трансферне вікно півзахисник донецького Шахтаря Данило Ігнатенко остаточно попрощався з "гірниками" та став повноцінним гравцем Бордо.

Як повідомляє GirondinsInfos, трансфер 25-річного українця коштував французькому клубу, який вилетів до Ліги 2 за підсумками минулого сезону, 1 мільйон євро.

Також наголошується, що футболіст підписав контракт на чотири роки з "жирондинцями", у складі яких він провів другу половину минулого сезону на правах оренди.

За цей час Ігнатенко провів 11 поєдинків у Лізі 1, у яких відзначився трьома результативними передачами.