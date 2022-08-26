Англія

Бразилець обрав номер кумира дитинства.

Новачок Манчестер Юнайтед Каземіро вибрав номер у новій команді.

Як повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів", бразилець виступатиме під 18-м номером, який носив його кумир Пол Скоулз.

"У Манчестер Юнайтед моїм кумиром завжди був Пол Скоулз. Він не надто фактурний, проте був справжнім бійцем. Грав жорстко, але чесно. Його паси на 50-70 метрів – це щось неймовірне", – зазначив Каземіро.

Нагадаємо, раніше 18-й номер належав Бруну Фернандешу. У новому сезоні португалець змінив його на 8-й.

Раніше Каземіро заявив, що хоче виграти АПЛ із МЮ.