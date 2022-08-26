Італія

Кріштіану може повернутися до Італії.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду продовжує шукати клуб, який цього сезону виступить у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо, агент футболіста Хорхе Мендеш запропонував послуги свого клієнта італійському Наполі.

Рішення Наполі поки що невідоме. Раніше від Роналду відмовилася низка клубів: Реал, Челсі, Барселона, ПСЖ, Баварія, Марсель.

Якщо Роналду не перебереться до іншого клубу, то вперше за довгий час не зіграє у Лізі чемпіонів. До речі, МЮ вже дізнався про суперників по групі Ліги Європи. Манкуніанці зіграють проти Реала Сосьєдад, Шерифа та Омонії.