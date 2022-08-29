Іспанія

Габонець опинився у неприємній ситуації.

У ніч з неділі на понеділок, по завершенні матчу Ла Ліги між Барселоною та Реал Вальядолідом (4:0), у столиці Каталонії був пограбований та побитий форвард "блаугранас" П'єр-Емерік Обамеянг.

Як повідомляє видання El Pais, згідно з джерелами в поліції, щонайменше четверо чоловіків залізли в сад будинку габонця, погрожували Обамеянгу вогнепальною зброєю та залізними прутами, а на довершення побили його.

Крім того, злочинці залякували зброєю дружину П'єра, поки їм не вдалося відкрити для них сейф, з якого вони забрали кілька коштовностей. Злодії, за словами кількох очевидців, втекли на білій Audi A3.

Згодом дружина 33-річного футболіста звернулась до поліції, яка розпочала розслідування даного злочину.

Нагадаємо, раніше Левандовські пограбували по дорозі на тренування Барселони.