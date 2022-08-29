Україна

Хавбек Реалу висловив свою думку.

Півзахисник мадридського Реалу Тоні Кроос відповів на запитання німецького видання Spors Illustrated щодо того, які новини, не пов'язані з футболом, він би хотів почути найближчим часом.

"Це важко, тому що у світі, звичайно, є так багато проблем, які ви хотілося би вирішити. Я не хочу применшувати інші конфлікти та гарячі точки у світі, але ця новина була би доброю: "Мирні переговори між Україною та Росією пройшли успішно" — сказав 32-річний німець.

Зазначимо, що героїчні ЗСУ щодня ведуть героїчний спротив російським окупантам.

Наразі глави МЗС європейських країн готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим з державою-терористом.