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Українець змінить клубну прописку.

Український нападник Роман Яремчук вже прибув до Бельгії для підписання контракту з Брюгге, повідомляє португальський сайт Record.

Також видання виклало фото 26-річного форварда з аеропорту Завентем, який розташований недалеко від Брюсселю.

Судячи з усього, нашого співвітчизника помітили та сфотографували бельгійські футбольні вболівальники. Згодом ця світлина з'явилася у Твіттері.

⌛️👀 | Yaremchuk is gespot op de luchthaven van Zaventem. Transfer loading… pic.twitter.com/I7gOhqJJiw — Club_Brugge_Scout (@ClubBruggeScout) August 29, 2022

За інформацією видання, угоду між Бенфікою та Брюгге було підписано ще у неділю, 28 серпня. "Орли" отримають за Романа 16 мільйонів євро чистими+3 у якості бонусів.

Раніше Бенфіка хотіла отримати за нападника 20 мільйонів євро. Навіть попри трошки меншу суму, трансфер Яремчука стане рекордним в історії Брюгге.

Нагадаємо, що з 2017 по 2021 роки Яремчук вже виступав у Бельгії. У футболці Гента уродженець Львова провів 151 матч та забив 60 м'ячів.