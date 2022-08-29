Англія

Футболіст може стати повноцінним гравцем Пелас.

Півзахисник Челсі Конор Галлахер може повернутися до Крістал Пелас, де виступав раніше на правах оренди.

Як повідомляє The Times, Пелас пропонують за повноцінний трансфер Конора 27 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 32 мільйони євро). У Крістал Пелас сподіваються, що їм вдасться переконати Галлахера та Челсі погодитися на трансфер, а не на орендну угоду.

Нагадаємо, Галлахер – вихованець Челсі. Нинішнього сезону він зіграв у чотирьох матчах АПЛ.

За Крістал Пелас півзахисник у 39 зустрічах відзначився вісім разів і віддав п'ять результативних передач. Контракт між Галлахером та Челсі спливає у 2025 році.

Додамо, що у матчі з Лестером (2:1) Галлахер отримав пряму червону картку