Англія

Німецький фахівець розкритикував свого футболіста за вилучення у матчі АПЛ проти Лестера.

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги проти Лестера (2:1).

"З трибун був гарний вид. Навколо мене було багато фанів. Тепер я маю такий досвід і немає потреби його повторювати.

Не можна йти на такий фол, коли Галлагер вже мав жовту в перші 20-25 хвилин. Там була чиста жовта. Грати в меншості — великий недолік для нас. У Конора не було причин так фолити.

За останні 15 хвилин один-два рази нам пощастило не пропустити гол. Тіагу Сілві комфортно в таких матчах, як сьогодні. Йому подобається сидіти глибоко і захищати штрафний майданчик – він, мабуть, один із найкращих, хто так захищається.

У другому таймі ми грали в п’ять захисників, щоб не попастися на контратаці", — наводить слова Тухеля ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Лестер.