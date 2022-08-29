Англія

Ден Джеймс може змінити команду.

Евертон та Тоттенгем продовжують працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, обидва клуби націлилися на вінгера Лідс Юнайтед Дена Джеймса, який до цього грав за Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону валлійський футболіст відіграв 37 поєдинків, у яких відзначився чотирма голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Тоттенгем і Сампдорія майже домовилися про трансфер Вінкса.