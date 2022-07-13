Англия

Футболіст розвінчав чутки про своє майбутнє.

Оборонець Челсі Ріс Джеймс в інтерв'ю BBC розвіяв чутки щодо можливого переходу до Ман Сіті, Реалу або іншого клубу.

"Мені б хотілося залишитися у Челсі надовго. Я виріс як фанат Челсі та зробив собі ім'я, граючи тут. Це клуб, який я завжди підтримував. Я не бачу, чому щось має змінитися. Зараз я граю за Челсі і мені це подобається" — заявив англієць.

Раніше повідомлялося, що Челсі готується до гучного подвійного трансферу.