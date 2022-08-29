Англія

Ексгравець збірної Англії став вільним агентом.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з Росом Барклі.

Англієць перейшов у Челсі з Евертона у 2018 році за 16,8 млн євро. Сезон 2020/21 Барклі провів в оренді в Астон Віллі.

У складі "синіх" Рос зіграв 100 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 11 результативних передач.

З Челсі Барклі виграв Лігу Європи, Кубок Англії та Клубний чемпіонат світу.

Раніше стало відомо, що колишній клуб англійця Евертон не зацікавлений у його послугах.