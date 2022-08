Четвертий тур нового розіграшу англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, тому саме час підбити його підсумки.

Так, Арсенал зберіг лідерство у турнірній таблиці завдяки непростій перемозі над Фулгемом. Манчестер Юнайтед, в свою чергу, здобув другу перемогу поспіль, мінімально обігравши Саутгемптон. Також десяти гравців Челсі вистачило для успіху проти Лестера, Манчестер Сіті зробив зразковий камбек проти Крістал Пелес завдяки хет-трику Голанда, а Ліверпуль повторив рекорд АПЛ з найрозгромнішої перемоги, відправивши у ворота Борнмута аж дев'ять м'ячів.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися в четвертому турі чемпіонату Англії сезону-2022/23.

Після провального старту сезону переможна стежка Манчестер Юнайтед продовжилася у четвертому турі. Суперником "червоних дияволів" став Саутгемптон, який багатьма вважається одним із претендентів на виліт та борцем за виживання. Але як би там не було, незважаючи на минулу перемогу над Ліверпулем, від самого початку було зрозуміло, що матч проти "святих" не буде для підопічних Еріка тен Гага легкою прогулянкою — команда нехай і отримала позитивний емоційний сплеск, але в ігровому плані їй ще є багато над чим працювати.

До першого, єдиного та вирішального пропущеного м'яча на 55-й хвилині, автором якого став Бруну Фернандеш, загалом на футбольному полі ми спостерігали протистояння двох рівних команд із невеликою перевагою на користь Манчестер Юнайтед. Здається, що в цей гол португальського плеймейкера манкуніанці вклали всі сили, що є на сьогодні, і весь свій атакуючий потенціал, після чого Саутгемптон взяв гру під свій контроль.

До самого фінального свистка зберігалося відчуття, що Саутгемптону під силу зрівняти рахунок — "червоні дияволи" відсиджувалися в обороні і змусили неабияк понервувати своїх уболівальників. На щастя для манкуніанців, "святим забити так і не вдалося, хоча моменти для цього були. Три очки є три очки, які б непростими вони не були. Від цього, напевно, перемога для МЮ виявилася ще солодшою, але в майбутніх поєдинках цього може не вистачити.

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Бруну Фернандеш, 55

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Саліссу, Белла-Кочап, Дженепо (Перро, 89) — Ворд-Праус, Лавія — Арібо (Лянко, 89), Армстронг А. (Мара, 77), Ельюнуссі (Армстронг С., 63) — Че Адамс

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Фернандеш, Еріксен (Фред, 90+2) — Санчо (Роналду, 68), Рашфорд, Еланга (Каземіро, 80)

Попередження: Далот, Мактоміней, Фред

У четвертому турі сходити по валідол під час матчу довелося не лише вболівальникам Манчестер Юнайтед, а й фанатам лондонського Челсі. Одне з головних відкриттів минулого сезону, центральний півзахисник Конор Галлахер, який найкраще виявив себе в оренді в Крістал Пелес, вже в першому таймі залишив свою команду в меншості після досить дурного та непотрібного фолу. Ми розуміємо, що хлопець молодий та гарячий, але на такому рівні такі помилки можуть коштувати команді результату. На щастя для Челсі, це виявився не той випадок.

Після перерви Томас Тухель випустив на поле капітана команди Сезара Аспілікуєта замість Мейсона Маунта, тим самим "сині" перебудувалися на схему з трьома центрбеками, в якій традиційно великими атакувальними функціями під час контратак були наділені латералі — Марк Кукурелья і Рис Джеймс. Саме ці хлопці асистували Рахіму Стерлінгу у двох його забитих м'ячах, які принесли Челсі таку важливу та непросту перемогу після розгрому від Лідса у минулому турі.

Але, заради справедливості, ця перемога не показала, наскільки зараз Челсі є сильний командой, що здатна здобути переможний результат навіть у меншості. Швидше ми вкотре побачили, наскільки Лестер зараз перебуває у поганій формі. Команді Брендана Роджерса відверто бракує дисципліни. Ви можете сказати, що "лисиці" могли виривати як мінімум нічию, — і ви будете цілком праві. Гравці Лестера, як і в моменті з голом Харві Барнса у ближній кут, могли користуватися не лише чисельною перевагою, а й відверто поганою формою голкіпера Челсі Едуара Менді. Однак вони цього не зробили, тому за підсумками четвертого туру закономірно розташовуються на останньому місці. Лестеру треба щось змінювати та посилювати свій склад...

Челсі - Лестер 2:1

Голи: Стерлінг, 47, 63 – Барнс, 66.

Челсі: Менді, Джеймс, Тіаго Сілва, Чалоба, Кукурелья (Чілвелл, 90), Лофтус-Чік, Маунт (Аспілікуета, 46), Жоржиньо (Ковачич, 75), Галлахер, Гавертц, Стерлінг (Пулішич, 75).

Лестер: Ворд, Кастань, Еванс, Амарті, Джастін, Прат (Перес, 55), Ндіді, Барнс, Тілеманс, Сумаре (Іхеаначо, 55), Дьюзбері-Голл, Варді.

Попередження: Галлахер, Гаверц — Дьюзбері-Холл, Прат

Вилучення: Галлахер, 28.

А що за поєдинок чекав нас у ці вихідні на Етіхад Стедіум між місцевим Манчестер Сіті та Крістал Пелес, головний тренер якого Патрік Вієйра починав свій шлях як тренер саме в системі "містян". Неймовірна розв'язка, у якій ми на власні очі побачили камбек та перший хет-трик Ерлінга Голанда в англійській Прем'єр-лізі!

Старта матчу пішов абсолютно не за планом підопічних Хосепа Гвардіоли. Тренерський штаб Крістал Пелес зробив ставку на стандартні положення, з яких і було забито два м'ячі "орлів" у ворота Едерсона вже в першому таймі. До речі, у моменті з голом Йоахіма Андерсена саме Голанд дозволив центрбеку лондонського клубу безперешкодно пробити у ворота Сіті після подачі з кутового і в результаті забити. Хто б міг подумати, що у другому таймі норвезький голеадор не просто реабілітується, за свою помилку, а стане ключовим фактором камбека "містян" та підсумкової поразки Крістал Пелес із рахунком 4:2.

Після перерви ми знову переконалися, наскільки важливим є Бернарду Сілва в сьогоднішній системі Манчестер Сіті. Якби португальський плеймейкер таки пішов до Барселони цього літа, то чинному чемпіону Англії було б набагато важче впоратися з перебудовою після низки кадрових змін у літнє трансферне вікно (а проблеми, як ми бачимо, існують й зараз). Також ми побачили, що Кайл Вокер, мабуть, поступово відходитиме від ролі основного правого захисника Сіті. Ну і Голанд... Чи можна залишити це без коментарів? Саме для таких випадків Хосепу Гвардіолі всі ці роки не вистачало чистого бомбардира, який просто забиватиме і переламуватиме хід протистоянь. Комбінація в моменті з третім голом Сіті — це справді щось геніальне, навіть якщо це не було домашньою заготовкою і вийшло випадково.

Манчестер Сіті — Крістал Пелес 4:2

Голи: Бернарду Сілва, 53, Голанд, 62, 70, 81 — Стоунз, 4 (АГ), Андерсен, 22

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз, Канселу (Гюндоган, 61) — Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва — Марез (Альварез, 61), Голанд, Фоден

Крістал Пелес: Гуайта — Андерсен, Клайн (Олісе, 74), Ворд, Мітчелл (Річардс, 57), Гуехі — Езе, Шлупп, Дукуре — Едуар (Г'юз, 67), Аю (Матета, 74)

Попередження: Фоден — Матета, Гуехі

Арсенал зберіг своє лідерство у турнірній таблиці АПЛ за підсумками четвертого туру, але перемога над міцним Фулгемом далася "канонірам", як кажуть, потом та кров'ю. Чинний переможець Чемпіоншипу вже встиг створити цього сезону проблеми Ліверпулю, зігравши з ним внічию, але цього разу "дачникам" не вистачило зовсім небагато для того, щоб витримати атакуючий натиск суперника та набрати очки.

Якщо говорити загалом про поєдинок, то Арсенал домінував, контролював гру та володів м'ячем. Кількість торкань у штрафному майданчику Фулгема у виконанні "канонірів" виявилася рекордною з 2017 року (52), а забивати клуб із Північного Лондона міг і більше. Щодо Фулгема, то справді небезпечних моментів у колективу Марку Сілви було небагато, а єдиний гол Александра Мітровича був забитий після персональної помилки центрбека Арсенала Габріела, який пізніше реабілітувався забитим переможним м'ячем у своєму виконанні наприкінці матчу після подачі з кутового.

У цьому поєдинку тренерський штаб Мікеля Артети вперше задіяв ротацію: через незначні пошкодження Олександра Зінченка і Томаса Партея в запобіжних заходах зі старту зіграли Кіран Тірні та Мохаммед Ельнені. Перемога виявилася нехай не непростою для Арсеналу, але більш ніж заслуженою, а капітан команди Мартін Едегор провів чергову зразкову гру. Але повторюю це кожен тур: чекаємо на матчі "канонірів" з командами з "великої шістки", щоб об'єктивніше оцінити їхню нинішню силу. Поки не поспішайте записувати Арсенал до претендентів на чемпіонство.

Арсенал – Фулгем 2:1

Голи: Едегор, 64, Габріел, 85 – Мітрович, 56.

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Габріел, Саліба, Тірні (Нкетіа, 61) — Джака, Ельнені, Едегор (Голдінг, 90) — Сака, Жезус (Томіясу, 89), Мартінеллі.

Фулгем: Лено — Тете (Мбабу, 79), Рим (Стенсфілд, 88), Адарабіойо, Робінсон — Рід, Перейра (Діоп, 79), Пальїнья (Чалоба, 88) — Декордова-Рід, Мітрович, Кебано (Керні, 69)

Попередження: Вайт, Жезус - Пальїнья Робінсон,Декордова-Рід

Брайтон і Лідс не виправдали очікувань щодо результативності. Але, як кажуть, ваші очікування – ваші проблеми. Єдиного гола у виконанні Паскаля Гроса вистачило "чайкам" для перемоги над міцною командою Джессі Марша.

Брайтон — Лідс 1:0

Гол: Грос, 66

Евертон упустив перемогу над Брентфордом. Дуже важкий старт сезону для підопічних Френка Лемпарда та перебування у зоні вильоту. На гол Гордона на 84-й хвилині забитим м'ячем відповів Янельт, який позбавив "ірисок" шансу здобути першу перемогу у поточній кампанії АПЛ.

Брентфорд — Евертон 1:1

Голи: Янельт, 84 – Гордон, 24

Ліверпуль повторив рекорди Манчестер Юнайтед та Лестера у АПЛ! Що тут можна аналізувати, коли команда пропускає у свої ворота дев'ять м'ячів за одну зустріч? Це не лише поєдинок імені Боббі Фірміно, а й повторення рекорду Прем'єр-ліги з найрозгромнішої перемоги – 9:0. Раніше таким міг похвалитися не лише Манчестер Юнайтед, причому двічі (проти Саутгемптона у 2021 та Іпсвіча у 1995), а й Лестер, який також обігравав Саутгемптон з рахунком 9:0 у 2019 році.

Ліверпуль - Борнмут 9:0

Голи: Діас, 3, 85, Елліотт, 6, Александер-Арнолд, 28, Фірміно, 31, 62, ван Дейк, 45, Міфем, 46 (автогол), Карвалью, 80.

Перша перемога Вест Гема у сезоні АПЛ. Завдяки єдиному голу Пабло Форнальса у ворота Астон Вілли "молотобійці" нарешті набрали до свого активу три очки та залишили зону вильоту. Щодо команди Стівена Джеррарда, то для неї зараз все виглядає досить сумно.

Астон Вілла — Вест Гем 0:1

Гол: Форнальс, 74

Неймовірний гол Сен-Максімена врятував Ньюкасл від поразки. Ризикну назвати забитий м'яч у виконанні французького вінгера "сорок" найкращим за підсумками четвертого туру, при тому, що тижнем раніше Сен-Максімен став головною причиною нічийного результату в поєдинку з Манчестер Сіті. Рубен Невеш також відзначився непоганим голом після удару з-за меж штрафного майданчика суперника, але Ньюкасл заслуговував як мінімум на нічию, а як максимум — на перемогу.

Вулвергемптон — Ньюкасл 1:1

Голи: Невеш, 38 - Сен-Максімен, 90

Ще одна прагматична перемога у виконанні Тоттенгема. Підопічні Антоніо Конте записали у свій актив чергову перемогу на класі, а головним її чарівником знову став Гаррі Кейн, який зрівнявся з Енді Коулом за кількістю голів в історії АПЛ (187) і тепер поступається за цим показником лише Вейну Руні та Аллану Ширеру – у них 208 та 260 забитих м'ячів у Прем'єр-лізі відповідно.

Ноттінгем Форест — Тоттенгем 0:2

Голи: Кейн, 5, 81

