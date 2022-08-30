Англія

Обидва футболісти продовжують відновлення після своїх травм.

Лондонський Арсенал поки що не може розраховувати на двох своїх півзахисників — українця Олександра Зінченка та Томаса Партея.

Обидва футболісти продовжують відновлюватись після своїх травм, через які вони пропустили минулий матч АПЛ проти Фулгема (2:1).

"Я не думаю, що Партей та Зінченко зможуть зіграти завтра проти Астон Вілли. Нам усе ще потрібно зробити ще одне сканування, особливо Томасу, але я не думаю, що вони будуть доступні для гри", - наводить слова головного тренера Арсеналу Мікеля Артети football.london.

Нагадаємо, матч п'ятого туру УПЛ між Арсеналом та Астон Віллою відбудеться завтра, 31 серпня, о 21:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.