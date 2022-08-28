Англія

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти матчу АПЛ.

У четвертому турі англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі, у якому Арсенал здобув перемогу над Фулгемом (2:1).

У складі переможців результативними ударами відзначилися Едегор та Габріель, а у "дачників" — Мітрович.

Зазначимо, що у цьому матчі не брав участі українець Олександр Зінченко, який не потрапив у заявку на матч Арсеналу через травму.

Огляд матчу:

Арсенал - Фулгем 2:1

Голи: Едегор, 64, Габріел, 85 – Мітрович, 56.

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габріел, Саліба, Тірні (Нкетіа, 61), Джака, Ель-Ненні, Едегор (Холдинг, 90), Сака, Габріел Жезус (Томіясу, 89), Мартінеллі.

Фулгем: Лено, Тете (Мбабу, 79), Рим (Стенсфілд, 88), Адарабіойо, Робінсон, Кебано (Керні, 69), Рід, Перейра (Діоп, 79), Палінья (Чалоба, 88), Декордова-Рід, Мітрович

Попередження: Уайт (36), Паллінья (44), Габріел Жезус (44), Робінсон (51), Декордова-Рід (70).