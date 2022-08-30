Англія

"Червоні дияволи" перевищили поріг у мільярд фунтів.

Футбол з кожним роком лише набирає обертів із погляду сум, які платять за трансфери футболістів.

Як повідомляє видання ESPN, Манчестер Юнайтед – команда, яка витратила найбільше на нових футболістів за останні десять років.

"Червоні дияволи" виклали на новачків 1,1 мільярда фунтів стерлінгів. На другому місці розташувався Манестер Сіті, який витратив 985 мільйонів фунтів.

Замкнув же трійку Парі Сен-Жермен із показником 940 мільйонів фунтів. Примітно, що у рейтингу знайшлося місце для Евертона та Астон Вілли, які обійшли Челсі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Парі Сен-Жермен отримає покарання від УЄФА за порушення правила ФФП.