Парижани зазнали збитків за останні сезони.
ПСЖ, getty images
19 серпня 2022, 23:59
Парі Сен-Жермен тривалий час витрачав великі суми на нових гравців та продовження контрактів із лідерами, а тому зараз має проблеми із ФФП.
Як повідомляє видання L`Equipe, чемпіон Франції отримає покарання від УЄФА за порушення правила ФФП.
Стверджується, що у Парі Сен-Жермен борги суттєво перевищують допустимі 30 мільйонів євро за останні три сезони.
Про подробиці покарання не розповідається, але Парі Сен-Жермен матиме три роки, щоб виправити ситуацію і уникнути більш серйозного покарання.
Також проблеми з ФФП є у Марселя, але не такі суттєві, як у парижан.
Нагадаємо, що раніше Адміністративний суд Парижа відхилив позов Ла Ліги про анулювання контракту Мбаппе.