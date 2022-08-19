Франция

Парижани зазнали збитків за останні сезони.

Парі Сен-Жермен тривалий час витрачав великі суми на нових гравців та продовження контрактів із лідерами, а тому зараз має проблеми із ФФП.

Як повідомляє видання L`Equipe, чемпіон Франції отримає покарання від УЄФА за порушення правила ФФП.

Стверджується, що у Парі Сен-Жермен борги суттєво перевищують допустимі 30 мільйонів євро за останні три сезони.

Про подробиці покарання не розповідається, але Парі Сен-Жермен матиме три роки, щоб виправити ситуацію і уникнути більш серйозного покарання.

Також проблеми з ФФП є у Марселя, але не такі суттєві, як у парижан.

Нагадаємо, що раніше Адміністративний суд Парижа відхилив позов Ла Ліги про анулювання контракту Мбаппе.