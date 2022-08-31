Англія

Іспанець залишить лондонський клуб.

Захисник Арсеналу Ектор Бельєрін домовився з клубом про розірвання контракту. Про це повідомляє Diario Sport.

27-річний іспанець хоче перейти до Барселони. Бажання повернутися на батьківщину змусило Ектора відмовитись від переговорів з Аталантою, Удінезе та Сассуоло. Відомо, що в послугах Бельєріна зацікавлений особисто головний тренер "блаугранас" Хаві.

Нагадаємо, що Бельєрін є вихованцем академії Барси Ла Масії, де він провів вісім років — з 2003 по 2011.

Раніше повідомлялось, що Барселона оголосила про продаж 24,5% акцій Barça Studios за 100 млн євро.