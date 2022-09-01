Англія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Манчестер Сіті у п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги продовжив здобувати необхідні очки для подальших чемпіонських перегонів, проекзаменувавши на власному полі новачків поточного розіграшу національної першості.

Ще в першому таймі до воріт Ноттінгем Фоест відправились одразу три забиті м’ячі від Ерлінг Голанда, тож стосовно переможця дуелі особливої інтриги не існувало.

А вже після перерви "містяни" довели власну перевагу до абсолютної ще трьома додатковими голами.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Ноттінгем Форест 6:0

Голи: Голанд, 12, 23, 38, Канселу, 50, Альварес, 65, 88

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз (Льюїс, 75), Діаш, Канселу (Гомес, 68) — Сілва, Родрі (Марез, 55), Гюндоган — Альварес, Фоден (Палмер, 55) — Голанд (Де Брюйне, 68).

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Лоді (Тоффоло, 69), Маккена, Куяте, Воррелл, Вільямс — Фройлер, О'Браєн, Єйтс (Колбек, 69) — Гіббс-Вайт (Бонавентуре, 58), Джонсон (Авонії, 58).

Попередження: Бонавентуре.