Україна

Український талант поки що не покине донецьку команду.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик не залишить клуб у це трансферне вікно, повідомляє Фабриціо Романо.

"Гірники" мають намір зберегти лідера, попри інтерес Брентфорда та пропозицію Евертона, відхилену понад 7 днів тому. Також наголошується, що Арсенал, до якого сватали Мудрика, ніколи не виходив на керівництво Шахтаря з конкретною пропозицією.

Стверджувалося, що раніше Шахтар отримував пропозиції у розмірі 30 мільйонів євро від Евертона та Брентфорда.

За минулий сезон Михайло відіграв 19 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.

До речі, "гірники" хотіли отримати за українського футболіста близько 50 мільйонів євро.