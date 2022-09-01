"Червоні дияволи" підписали запасного голкіпера.
Мартін Дубравка, фото Манчестер Юнайтед
01 вересня 2022, 19:35
Манчестер Юнайтед довгий час працював над підписанням запасного голкіпера після відходу Діна Хендерсона.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", новачком команди на правах орендної угоди став Мартін Дубравка з Ньюкасла.
Стверджується, що за Манчестер Юнайтед залишається право викупити словацького футболіста.
Загалом Дубравка провів 130 матчів за Ньюкасл: він пропустив 175 голів і 37 разів зберіг ворота "сухими".
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду залишається в Манчестер Юнайтед — агент не зміг знайти йому новий клуб