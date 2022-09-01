Англія

"Червоні дияволи" підписали запасного голкіпера.

Манчестер Юнайтед довгий час працював над підписанням запасного голкіпера після відходу Діна Хендерсона.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", новачком команди на правах орендної угоди став Мартін Дубравка з Ньюкасла.

Стверджується, що за Манчестер Юнайтед залишається право викупити словацького футболіста.

Загалом Дубравка провів 130 матчів за Ньюкасл: він пропустив 175 голів і 37 разів зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду залишається в Манчестер Юнайтед — агент не зміг знайти йому новий клуб