Англія

33-річний голкіпер незабаром стане гравцем "червоних дияволів".

Воротар Ньюкасла Мартін Дубравка найближчим часом може підписати контракт із Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" змогло погодити особистий контракт із 33-річним словаком. Сам футболіст сподівається, що "сороки" відпустять його, бо вважає, що таку можливість упускати не можна.

МЮ пропонує Ньюкаслу оренду із правом викупу за п'ять мільйонів фунтів стерлінгів. Ньюкасл бажає повноцінний трансфер.

Минулого сезону Дубравка провів 27 поєдинків, у яких пропустив 36 м'ячів. На його рахунку вісім сухих матчів.