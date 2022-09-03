Англія

Керманич прокоментував необхідність здійснення трансферу.

Англійський Манчестер Сіті завершив роботу в рамках цьогорічної літньої трансферної кампанії підписанням центрального захисника дортмундської Боруссії Мануеля Аканджі.

Це придбання виявилось у підсумку не до кінця зрозумілим навіть для місцевих поціновувачів футболу, тож головному тренеру "містян" Хосепу Гвардіолі довелось розтлумачити власне рішення на останній прес-конференції.

"Я задоволений своєю командою. У нас є чотири неймовірні центральні захисники, але в той же час Емерік Ляпорт нещодавно отримав серйозну травму.

Він потрохи повертає собі форму, але до його повернення в команду ще доведеться зачекати півмісяця-місяць. У Натана Аке наявні проблеми з м'язами.

Саме тому ми не могли грати далі лише з двома центральними захисниками за умов такого календаря.

У нас була можливість залучити гравця, у якого залишився рік контракту і який має неймовірний досвід. Це — ідеальне рішення для нас. Він швидкий і добре тримає м'яч. Ми бачили це, коли грали проти Дортмунда два сезони тому. Я радий, що він гратиме за нас.

Коли повернеться Ляпорт? Місяць тому я сказав, що він буде доступний у вересні чи жовтні, а зараз, як бачимо, початок вересня. Він буде готовий після міжнародної паузи, але ми не хочемо форсувати його повернення на поле.

У нього складна травма коліна. Це — проблема з кістками, проте я не лікар, тому не скажу напевно, у чому саме справа. Я не можу забути ті моменти, коли в деяких іграх у нас не було альтернативи Рубену й Натану, які також при цьому були травмованими. Це — ще одна причина взяти з собою Аканджі. Вважаю, що у нас все буде добре", — заявив іспанський керманич.

Нагадаємо, що трансфер швейцарського виконавця обійшовся чемпіонам Англії в 18 млн євро.