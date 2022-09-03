Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО, GETTY IMAGES
03 вересня 2022, 13:57
Сьогодні, 3 вересня, Евертон у матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі зіграє проти Ліверпуля.
Головний тренер "ірисок" Френк Лампард вже визначився зі стартовим складом своєї команди і він довірив місце на полі українському захиснику Віталію Миколенко.
Щодо стартового складу Ліверпуля, то Юрген Клопп зробив наступний вибір.
Нагадаємо, матч Евертон — Ліверпуль розпочнеться о 14:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.