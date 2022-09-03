Англія

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

Сьогодні, 3 вересня, Евертон у матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі зіграє проти Ліверпуля.

Головний тренер "ірисок" Френк Лампард вже визначився зі стартовим складом своєї команди і він довірив місце на полі українському захиснику Віталію Миколенко.

Щодо стартового складу Ліверпуля, то Юрген Клопп зробив наступний вибір.

Нагадаємо, матч Евертон — Ліверпуль розпочнеться о 14:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.