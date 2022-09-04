Англія

Керманич Арсеналу висловився про поразку від Манчестер Юнайтед в матчі АПЛ.

У центральному матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед завдав Арсеналу першої поразки цього сезону.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився про невтішний для своєї команди результат в минулому протистоянні.

"Був 8 або 10-хвилинний період, який був потрібен нам для того, щоб увійти в гру. Після цього ми спостерігали за звичайним Арсеналом, який домінував та створював гольові моменти. Я сказав команді, що гру ще можна врятувати, якщо почнемо діяти сміливіше. Могли забити два або три голи та закрити гру, натомість віддали м'яч у вигідній для суперника зоні, який карає тебе за такі речі.

Велика честь хлопцям за те, як вони грали, але нам потрібен кращий результат. В подібних матчах потрібна дисципліна, у суперника в складі гравці світового класу, які здатні матеріалізувати будь-яку деталь на полі.

Скасований гол? Ми просимо про послідовність. Сьогодні наш гол знову скасували, на жаль, нічого не можна вдіяти. Якщо ми гратимемо так постійно, то будемо вигравати матчі", — цитує слова Артети BBC.

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